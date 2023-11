Thais Wiggers contro gli hater

“Caro follower che hai detto che sembro un uomo perché hai visto i miei addominali scolpiti – inizia il lungo messaggio della ex velina bionda all’hater che l’ha insultata per il suo aspetto fisico – ti racconto come sono riuscita ad averli”. Thais indossa una canotta che mette in rilievo le sue curve strepitose, i capelli lunghi e biondi sciolti sulle spalle, il viso luminoso e raggiante. Continua nel suo discorso per il fan maleducato: “Come ben sai, se non lo sai te lo racconto, ho avuto mia figlia molto presto”. La Wiggers, 38 anni compiuti a ottobre, è mamma di Julia, 15 anni, avuta dalla relazione con Teo Mammucari (sono stati insieme dal 2006 al 2009). “Essendo molto giovane e piena di energia, io facevo tutto con lei in braccio. Cucinavo con lei in braccio, la facevo dormire in braccio a me, anche se sono molto contenta di come l’ho cresciuta, lì però mi sono spaccata la schiena e mi sono procurata una bella protusione discale e una lombalgia” continua il racconto della ex velina.