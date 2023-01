Thais Wiggers, ex di Teo Mammucari, presenta il nuovo amore

Thais Wiggers ha postato qualche immagine di una serata in un locale milanese tra brindisi e balli per presentare ai follower il suo nuovo compagno. Super sexy con un completo viola attillatissimo, composto da crop top e pantaloni a vita bassa cut-ot, si stringe a Filippo Pisani D'Arcano carezzandogli il volto, mentre sorride con gli occhi chiusi. "Sei tutto quello che ho sempre sognato ma pensavo non esistesse. Vivere sereni, felici, rispettarsi, esaltarsi, con complicità e una chimica pazzesca, pensavo esistesse solo nei film… Per fortuna sei arrivato tu a farmi vedere che la perfezione esiste e noi la meritiamo", ha scritto la ex velina.

Il presunto ritorno di fiamma con Teo Mammucari - Solo qualche settimana fa si vociferava di un ritorno di fiamma con Teo Mammucari, con cui ha vissuto un’importante storia d’amore tra il 2006 e il 2009, e da cui ha avuto Julia. I loro rapporti sono stati burrascosi a lungo: quando la loro figlia era molto piccola ha vissuto per tre anni in Brasile con la mamma e il conduttore non ha potuto frequentarla. Vederli tutti e tre insieme in alcune immagini social, sereni e sorridenti al tavolino di un locale, ha fatto credere che fosse tornato l'amore.



Ognuno per la sua strada - "Abbiamo un rapporto da genitori, ogni tanto ci facciamo un pranzo", ha detto Teo Mammucari a proposito del legame con Thais Wiggers. In un commovente monologo a "Le Iene" ha affrontato il delicato discorso della vita di un padre separato: "quando ti separi non devi pensare ai tuoi problemi, devi pensare ai figli, è solo così che puoi essere un buon genitore", ha detto. Lui e la sua ex compagna, dopo tante difficoltà, sono riusciti a costruire una loro stabilità, nonostante (o forse per merito) del fatto che ognuno di loro si sia rifatto una sua vita sentimentale. Il conduttore è felice con la sua fidanzata, un maresciallo ordinario dell’esercito con cui fa coppia da un anno. Thais invece è appena uscita allo scoperto con il nuovo amore e, dal sorriso che sfoggia, sembra aver trovato l'uomo giusto.