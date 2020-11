Thais Wiggers, cartoline sexy da Rio de Janeiro

Sono passati quasi 14 anni da quando hanno ballato per la prima volta insieme sul bancone di "Striscia la Notizia", ma per Melissa Satta e Thais Wiggers il tempo sembra non essere passato. Belle e sexy proprio come allora, le due ex veline in vacanza a Porto Cervo posano insieme come ai vecchi tempi, mettendo in mostra i loro fisici scultorei e regalando ai follower uno shooting imperdibile.

leggi tutto