La ex velina bionda tira fuori la grinta, riecco Thais

Una foto sexy da far perdere la testa, con protagonista una Thais Wiggers bollente come non mai. Seduta a cavalcioni di una sedia, la ex velina bionda indossa solo un perizoma striminzito e un reggiseno trasparente che poco lascia all'immaginazione. Uno scatto provocante che lascia i follower a bocca aperta e fa il pieno di like e commenti.