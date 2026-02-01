Carolyn Smith: "Per incontrare i reali ho sospeso la chemioterapia”
A “Verissimo” l’ex ballerina racconta il suo incontro con re Carlo e la regina consorte Camilla
© Da video
L'ex ballerina e coreografa britannica Carolyn Smith domenica 1 febbraio ha raccontato a "Verissimo" il suo incontro con re Carlo e la regina consorte Camilla. "Ho chiuso un cerchio, mia madre lavorava per la regina madre, io ho conosciuto la regina madre, la regina, Diana, princess Margaret, però Charles e Camilla no". "Loro erano in Italia, a Roma - ha raccontato - e questa è stata una cosa molto bella, questa volta io dovevo parlare con il re al massimo con la regina Camilla".
"Ho parlato con Camilla del ballo e tutto il resto - ha aggiunto Carolyn Smith - e poi ho detto guarda oggi io dovevo fare chemioterapia e ho chiamato l'ospedale e l'ho cancellata, quando Camilla ha sentito questo ha detto: devi parlare con il re e in quel momento lì avevo la bocca asciutta e non sapevo cosa dire".
"Camilla ha chiamato una sua assistente - ha raccontato l'ex ballerina - e ha detto porta Carolyn dal re, mi ha presentato e abbiamo parlato della nostra intima situazione oncologica poco poco poco, però è stato un sogno, ero molto emozionata, non è tutti i giorni che ti trovi il re davanti". "Mi ha detto che dobbiamo sempre avere fiducia nella ricerca e i medici", ha concluso Carolyn Smith.