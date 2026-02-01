Fabio Fognini: “Ho sofferto di attacchi di panico”

L'ex tennista Fabio Fognini si è raccontato a "Verissimo" domenica 1 febbraio, parlando del suo ritiro, della vita con la sua famiglia e anche degli attacchi di panico di cui ha sofferto in passato, ricordando in particolare un episodio successo la sera prima di scendere sul campo del Roland Garros. "Me lo ricordo come se fosse adesso - ha detto l'ex tennista - mi sono svegliato durante la notte che sudavo e avevo il braccio sinistro che non muovevo, paralizzato, ho svegliato Flavia urlando e pensavo fosse un infarto". "Sono molto curioso - ha aggiunto - e mi sono subito andato ad informare, non respiravo, il diaframma era bloccato, ho chiamato il mio fisioterapista durante la notte e gli ho detto scendi giù perché mi devi portare in ospedale".