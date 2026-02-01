Carlo Conti ricorda la mamma: "Mi ha tirato su da sola, mi ha fatto anche da padre"
A "Verissimo" uno dei conduttori più amati della tv si commuove ricordando i genitori
Ospite per la prima volta a "Verissimo" Carlo Conti racconta i suoi 40 anni di carriera e ricorda l'amata madre, la sola che dopo la morte del padre, si è presa cura di lui con amore e sacrifici. "Mia mamma è stata una donna fortissima, mi ha fatto sia da madre che da padre, avrei potuto chiamarla babbo. Lei si è rimboccata le maniche e mi ha tirato su da sola. Oggi alcune volte mi chiedo: e se fosse successo il contrario? Se avessi perso la mia mamma anziché il mio babbo? Forse non sarei quello che sono perché molto merito ce l'ha quella persona lì", dice il conduttore commosso.
"Non mi ha mai detto bravo, però magari sotto sotto era orgogliosa - prosegue il conduttore - Spese tutti i soldi per le cure di mio padre, faceva mille lavori ma non c'è mai stato un giorno che tornando da scuola non trovassi la tavola apparecchiata. Era il momento in cui ci ritrovavamo io e lei per chiacchierare. Quando ho lasciato il lavoro in banca per inseguire il mio sogno ha avuto penso un piccolo svenimento, non credo che abbia mai capito" ha confidato Carlo Conti.
"Il primo contratto di lavoro è arrivato nel 1985 ma oggi al primo posto metto la famiglia, questo grazie anche al pubblico che ha sempre creduto in me. Sembra strano ma amo anche il dolce far niente, quando c'è un raggio di sole è mio. Se non si è capito amo prendere il sole, non faccio lampade" ha ironizzato Carlo Conti.
E sulla paternità ha raccontato: "Sono diventato babbo all'età di 52 anni. Credo che mio figlio Matteo sia arrivato al momento giusto per me. Se l'avessi fatto prima probabilmente non sarei stato pronto. Per fortuna è arrivato nel momento giusto con la persona giusta", aggiunge Carlo Conti che dal 2012 è sposato con Francesca Vaccaro: "C'è stata una prima fase di tira e molla per colpa mia. Non ero pronto. Poi grazie anche ad Antonella Clerici mi sono deciso".