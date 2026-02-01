Carlo Conti ricorda la mamma: "Mi ha tirato su da sola, mi ha fatto anche da padre"

Ospite per la prima volta a "Verissimo" Carlo Conti racconta i suoi 40 anni di carriera e ricorda l'amata madre, la sola che dopo la morte del padre, si è presa cura di lui con amore e sacrifici. "Mia mamma è stata una donna fortissima, mi ha fatto sia da madre che da padre, avrei potuto chiamarla babbo. Lei si è rimboccata le maniche e mi ha tirato su da sola. Oggi alcune volte mi chiedo: e se fosse successo il contrario? Se avessi perso la mia mamma anziché il mio babbo? Forse non sarei quello che sono perché molto merito ce l'ha quella persona lì", dice il conduttore commosso.