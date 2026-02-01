Crans-Montana, Paolo Campolo: "Tante carenze nei soccorsi"

"I primi soccorsi sono arrivati dopo circa due ore, i ragazzi erano in shock metabolico ma l'ossigeno per tutti non c'era e mancavano le coperte. I ragazzi ustionati e intossicati lasciati al freddo a meno di dieci gradi, senza idratazione, barelle o una tenda per metterli al riparo - ha proseguito Paolo Campolo - Voglio precisare che i vigili del fuoco che sono arrivati per primi erano tutti volontari e non erano pronti a nulla del genere, come neanche io o altre persone che come me si sono ritrovate sul posto perché chiamati dai figli o avvisati dal boato".