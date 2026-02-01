Strage Crans-Montana, deceduto un altro giovane: le vittime salgono a 41

Per il rogo di Capodanno, al momento, sono indagate quattro persone. I titolari del locale, i coniugi Jessica Moric e Jacques Moretti, sono accusati dei reati colposi di omicidio, incendio e lesioni gravissime. Da pochi giorni sono finiti nel fascicolo d'indagine anche l'ex responsabile del servizio di sicurezza pubblica del Comune di Crans, Ken Jacquemoud, e l'attuale responsabile Christophe Balet. Secondo gli inquirenti, infatti, dal 2020 al 2025 il locale non è mai stato ispezionato. All'inchiesta ora parteciperanno anche squadre di inquirenti italiani.