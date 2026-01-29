Crans-Montana: investigatori italiani pronti a partire, ma è giallo sulla decisione della Svizzera

In caso di luce verde, per gli investigatori italiani si tratterà di un'indagine a tutto campo: secondo quanto emerso nelle ultime ore, i nostri esperti potrebbero avere l'ok a effettuare sopralluoghi dentro la discoteca Le Constellation - in cui hanno perso la vita 40 persone, tra cui sei italiani - acquisire copia degli atti che fanno parte del fascicolo aperto dalla Procura di Sion ed eventualmente effettuare nuove audizioni di testimoni, anche tra quelli che fino a ora non sono stati convocati dagli svizzeri. Tra questi potrebbe esserci anche l'ex responsabile della sicurezza appena indagato e il cui interrogatorio è stato fissato per il prossimo 9 febbraio. Il coinvolgimento dell'uomo riguarderebbe i mancati controlli comunali nel locale, negli ultimi cinque anni.