Crans-Montana, anche l'Italia parteciperà alle indagini: via libera alle squadre comuni

"Le due autorità di perseguimento penale hanno anche la possibilità di unirsi per le indagini in cosiddette squadre investigative comuni", si legge nel comunicato. L'obiettivo dichiarato è quello di "chiarire in modo rapido, trasparente e completo" la dinamica dell'incendio che ha "devastato Crans-Montana". Nel fornire un perché alla scelta di creare squadre comuni, è evidente una spallata dell'Ufficio federale di giustizia agli esponenti politici elvetici: "Tale possibilità è prevista esplicitamente dall'articolo 20 del secondo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria. Questo compito (di chiarire la dinamica, ndr) spetta alla giustizia vallesana e non al governo. Un principio fondamentale del nostro sistema democratico è la separazione dei poteri: la politica non deve interferire con la giustizia".