Crans-Montana, la tv svizzera: "I pannelli in schiuma del soffitto scollati già prima del rogo di Capodanno"
Nel telefono del direttore del bar le prove delle precarie condizioni del bar già prima del tragico incidente del 1° gennaio
Emergono dettagli via via più agghiaccianti dalle indagini sulla strage di Capodanno di Crans-Montana in cui sono morte 40 persone e altre 119 sono rimaste ferite. A portarle avanti non solo gli inquirenti elvetici, ma pure la stampa locale: come racconta sul suo sito la Radiotelevisione svizzera Rts, ci sarebbe stato uno scambio di messaggi video tra Gaëtan, allora gestore del bar Constellation di Crans-Montana, e il direttore Jacques Moretti. I video scambiati tra i due mostrerebbero "la caduta della schiuma acustica dal soffitto del bar" e rivelerebbero le già precarie condizioni del bar pochi giorni prima di Capodanno.
I documenti esclusivi ottenuti dal programma "Mise au point" della Rts, mostrerebbero stecche da biliardo posizionate su sgabelli per cercare di riattaccare le scollate schiume fonoassorbenti al soffitto del Constellation, teatro del rogo di Capodanno.
Le rivelazioni della televisione svizzera
La Rts precisa che il padre di Gaëtan ha potuto vedere tali immagini sul telefono del figlio. Per lui, l'atteggiamento del proprietario e la natura improvvisata dei suoi metodi di gestione del bar dimostrano che avrebbe trascurato la sicurezza del suo personale e, di conseguenza, di suo figlio. Gaëtan, originario del sud della Francia, aveva iniziato a lavorare per il locale vallesano all'inizio di dicembre. Secondo suo padre Jean-Michel, "era un sogno per lui venire a lavorare in Svizzera".
Ma si è rapidamente disilluso, vedendo il modo in cui veniva gestito il bar e anche la presenza di minori. "Mi ha detto che voleva dimettersi e tornare in Francia, ma poiché temeva di non essere pagato per dicembre, ha accettato di rimanere per le vacanze", racconta il padre. Gravemente ustionato - ricorda la Rts - il 28enne ha già lasciato l'ospedale parigino che lo aveva curato dopo un ricovero al Chuv di Losanna e adesso è assistito vicino alla casa dei suoi genitori, nella regione del Gard.
La linea difensiva dei Moretti