Crans-Montana, la tv svizzera: "I pannelli in schiuma del soffitto scollati già prima del rogo di Capodanno"

La Rts precisa che il padre di Gaëtan ha potuto vedere tali immagini sul telefono del figlio. Per lui, l'atteggiamento del proprietario e la natura improvvisata dei suoi metodi di gestione del bar dimostrano che avrebbe trascurato la sicurezza del suo personale e, di conseguenza, di suo figlio. Gaëtan, originario del sud della Francia, aveva iniziato a lavorare per il locale vallesano all'inizio di dicembre. Secondo suo padre Jean-Michel, "era un sogno per lui venire a lavorare in Svizzera".



Ma si è rapidamente disilluso, vedendo il modo in cui veniva gestito il bar e anche la presenza di minori. "Mi ha detto che voleva dimettersi e tornare in Francia, ma poiché temeva di non essere pagato per dicembre, ha accettato di rimanere per le vacanze", racconta il padre. Gravemente ustionato - ricorda la Rts - il 28enne ha già lasciato l'ospedale parigino che lo aveva curato dopo un ricovero al Chuv di Losanna e adesso è assistito vicino alla casa dei suoi genitori, nella regione del Gard.