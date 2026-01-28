Crans-Montana, indagato l'ex responsabile della sicurezza del Comune

Un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Sion per quanto riguarda il fascicolo aperto per la strage di Capodanno verificatasi al Constellation. Lo riporta la televisione svizzera Rts, dopo la conferma arrivata dal legale dell'indagato. L'interrogatorio dell'uomo è previsto per il prossimo nove febbraio. Il suo coinvolgimento nell'inchiesta sarebbe collegato ai mancati controlli comunali negli ultimi cinque anni. Oltre a lui, gli altri indagati sono i due proprietari del Constellation: Jacques e Jessica Moretti, nei cui confronti la procura ipotizza i reati di omicidio, lesioni e incendio colposi.