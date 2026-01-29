Speciale La strage di Crans-Montana
L'inchiesta si allarga

Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo di Capodanno

Entra nell'inchiesta anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica

29 Gen 2026 - 10:52
© Afp

© Afp

Non solo i coniugi Jacques e Jessica Moretti e l'ex funzionario del Comune di Crans-Montana, ora anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica è stato iscritto nel registro degli indagati per l'incendio di Capodanno del bar Le Constellation dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite.

Stando a quanto riferito dai media francofoni, il responsabile comunale sarà interrogato dalla procura di Sion venerdì 6 febbraio.

Ti potrebbe interessare

videovideo
crans-montana

Sullo stesso tema