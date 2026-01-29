Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Dubai il padre di Emanuele Galeppini

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato a Dubai il papà di Emanuele Galeppini, il ragazzo morto a Crans-Montana al bar "Le Constellation". I genitori di Emanuele, che era una promessa del golf italiano, vivono a Dubai. Il rogo, scatenato dalle candele pirotecniche che hanno dato fuoco al rivestimento del soffitto, ha causato la morte di 40 persone e 116 feriti, in gran parte giovani che stavano festeggiando l'inizio del nuovo anno nella nota località sciistica situata nel Canton Vallese.