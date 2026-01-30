Crans-Montana, Eleonora Palmieri dimessa dall'ospedale

"Si conclude la mia degenza presso l'ospedale Bufalini di Cesena, ma il mio legame con questo centro non si spezza - ha dichiarato Palmieri -. Ci tornerò spesso per le medicazioni e i controlli necessari. Sento il bisogno profondo di ringraziare di cuore il Centro Grandi Ustionati, che in questi giorni mi ha seguito con dedizione ed eccellenza, collaborando costantemente con il Niguarda di Milano, che mi ha precedentemente assistito in modo impeccabile. Ad oggi, gran parte delle ustioni di secondo grado sono in fase di guarigione. Per quanto riguarda la mano destra, dove è stato effettuato l'innesto di pelle, lo scoglio chirurgico più grande è alle spalle. Tuttavia, ora la sfida cambia volto: mi aspettano la fisioterapia, medicazioni costanti e un importante lavoro sulla parte psicologica".