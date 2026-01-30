Crans-Montana, una sopravvissuta accusa Jessica Moretti: "Piangeva solo per il bar, non ci ha aiutati"

Quella sera, Roze si trovava nel locale perché i proprietari le avevano chiesto di realizzare dei contenuti per i social. Ora, dopo diverse operazioni, è uscita dalla terapia intensiva con dei danni permanenti. Per il momento, la giovane non può usare le mani e non può camminare: "Dovrò indossare i guanti per un anno o due. Inoltre, non posso uscire al sole perché mi sono ustionata anche il viso", ha raccontato all’emittente pubblica francofona belga Rtbf, che aveva incontrato il padre quando la ragazza era ancora in pericolo di vita. "Dopo il coma, non sapevo bene dove fossi. Pensavo di essere ancora in Svizzera, poi mi hanno detto che ero in Belgio. Credevo di essermi svegliata lo stesso giorno, invece erano passate tre settimane. Ricordavo tutto, ma non sapevo quanti fossero rimasti feriti o quanti fossero morti". Poi, la testimonianza di quegli istanti indelebili: "Ho visto un po’ di fuoco sul soffitto. Sono risalita per avvisare tutti e gridare di andarsene, ma credo che non mi abbiano creduta. È durato un minuto, poi c’era fuoco ovunque". Momenti che difficilmente andranno via dalla memoria di Roze: "Rivedo le scene. Vedo il fuoco, vedo la gente che urla. Ci sono immagini che mi restano impresse. Non so come farò a continuare la mia vita".