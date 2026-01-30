La ricostruzione dell'incendio a Crans-Montana
© Withub
© Withub
Mentre le fiamme divoravano il locale, furono 171 le telefonate al numero di emergenza svizzero in un'ora e mezza. Alcune sono state pubblicate dal canale francese BfmTv
© Afp
"Vorrei che veniste, perché c'è un'emergenza al Constellation": è questa la prima chiamata di emergenza giunta alle 1:30 del Primo gennaio al centralino del numero di soccorso svizzero, subito dopo l'inizio del rogo di Crans-Montana, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. In quella notte sono state 171 in un'ora e mezza le telefonate di segnalazione. Alcune di queste registrazioni sono state trasmesse dalla televisione francese BfmTv, che ha avuto accesso ai file contenuti negli atti dell'inchiesta.
"Per favore, è il Constellation a Crans-Montana. Signora, c'è un incendio, ci sono dei feriti", chiede aiuto un'altra persona in preda alla disperazione. "Bisogna mandare i soccorsi subito, ci sono troppi feriti!", grida poi al telefono. Le chiamate hanno continuato ad arrivare fino alle 3 del mattino.
© Withub
© Withub
Sotto shock, molti tentano di descrivere il dramma che stanno vivendo, con discorsi a tratti confusi ma carichi di orrore. "Sono quasi morto al Constellation. Credo di essermi bruciato. Il Constellation è bruciato interamente", riferisce un altro testimone. "Credo che i miei amici siano morti dentro... Molte persone stavano per morire. Signora, chiami un'ambulanza".
Tramite la centrale è poi iniziato il coordinamento degli interventi e, a quel punto, anche i soccorritori si mettono in contatto. "Sono sull'incendio a Crans-Montana", spiega uno dei primi giunti sul posto. "Primo bilancio: tre ustionati gravi", continua.