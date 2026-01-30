"Vorrei che veniste, perché c'è un'emergenza al Constellation": è questa la prima chiamata di emergenza giunta alle 1:30 del Primo gennaio al centralino del numero di soccorso svizzero, subito dopo l'inizio del rogo di Crans-Montana, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. In quella notte sono state 171 in un'ora e mezza le telefonate di segnalazione. Alcune di queste registrazioni sono state trasmesse dalla televisione francese BfmTv, che ha avuto accesso ai file contenuti negli atti dell'inchiesta.