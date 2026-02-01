Crans-Montana, entra nel vivo l'inchiesta sui pannelli fonoassorbenti del Constellation
Gli inquirenti stanno considerando, oltre a quelli del soffitto che hanno preso fuoco nella notte di Capodanno, anche quelli posti lungo le paretidi Alessio Fusco
"Inadeguati e infiammabili" i pannelli fonoassorbenti del bar Le Constellation di Crans-Montana: quelli del soffitto, che hanno preso fuoco nella notte di Capodanno, ma anche quelli alle pareti. Le foto precedenti alla strage mostrano che si erano staccati.