Anna Pettinelli molestata a inizio carriera: "Passati 50 anni, ma il senso di schifo mi è rimasto addosso"

"Avevo 20 anni e mi stavo avvicinando a una realtà lavorativa più strutturata", ricorda. "Ho fatto un colloquio con un funzionario e quella persona mi ha molestata. A quell’età ti ritrovi davanti qualcuno che ha un grande potere professionale, che si avvicina, ti abbraccia e prova a baciarti. L’ho respinto subito e sono riuscita a uscire dall’ufficio mentre lui mi diceva 'non è così che si fa carriera'".