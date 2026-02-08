Anna Pettinelli molestata a inizio carriera: "Passati 50 anni, ma il senso di schifo mi è rimasto addosso"
L’insegnante di canto di "Amici" parla a "Verissimo" dell’episodio, avvenuto quand’era soltanto ventenne
© Da video
Anna Pettinelli si racconta a "Verissimo", ripercorrendo la sua lunga carriera nel mondo della radio. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, l’insegnante di canto di "Amici" apre anche una pagina molto dolorosa del suo passato, legata ai primi passi nel settore, quando era poco più che ventenne e si trovò a vivere un episodio che l’ha segnata profondamente.
"Avevo 20 anni e mi stavo avvicinando a una realtà lavorativa più strutturata", ricorda. "Ho fatto un colloquio con un funzionario e quella persona mi ha molestata. A quell’età ti ritrovi davanti qualcuno che ha un grande potere professionale, che si avvicina, ti abbraccia e prova a baciarti. L’ho respinto subito e sono riuscita a uscire dall’ufficio mentre lui mi diceva 'non è così che si fa carriera'".
"Non ne ho parlato con nessuno per molto tempo", prosegue Pettinelli, ammettendo di aver scelto per molto tempo il silenzio. "Incredibilmente, quel programma l’ho ottenuto comunque e non ho più rivisto quell’uomo. Non ho denunciato: avevo 20 anni, non si è mai pronti ad affrontare una cosa del genere. A me è successo una sola volta, ma ho ascoltato tante colleghe che hanno vissuto situazioni simili".
Il peso di quell’esperienza, però, non l’ha mai abbandonata. "Sono passati cinquant’anni, ma il senso di schifo mi è rimasto addosso", confessa con grande sincerità. "Da quel momento non sono più andata da sola a un appuntamento di lavoro: mi sono sempre fatta accompagnare da un agente".