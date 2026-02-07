Giorgia Würth: "Sono una mamma single"
L’attrice si racconta a "Verissimo": "Con loro c’è assoluta trasparenza e verità da sempre"
© Da video
L'attrice Giorgia Würth si è raccontata sabato 7 febbraio nel salotto di "Verissimo".
L'attrice, tra le protagoniste femminili fiction "Colpa dei sensi" di Canale 5, ha parlato del rapporto con i suoi genitori, della maternità dei suoi figli gemelli Leila e Lucas che oggi hanno otto anni.
"Sono una mamma single - ha detto l'attrice - un viaggio molto complicato, molto faticoso, con loro c'è assoluta trasparenza e verità fin da sempre, è proprio la fatica di avere un po' tutto sulle tue spalle da tutti i punti di vista".
"Hanno tante figure maschili di riferimento perché hanno gli zii, cugini grandi che sono maschi, io ho pochi ma buonissimi amici, anzi saluto il mio amico Marco e lo ringrazio che è sempre presente e i bambini lo adorano", ha spiegato Giorgia Würth. "La famiglia è quello con cui cresci che ti abbraccia fisicamente e con il cuore", ha concluso l'attrice.