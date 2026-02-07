Giorgia Würth: "Sono una mamma single"

"Hanno tante figure maschili di riferimento perché hanno gli zii, cugini grandi che sono maschi, io ho pochi ma buonissimi amici, anzi saluto il mio amico Marco e lo ringrazio che è sempre presente e i bambini lo adorano", ha spiegato Giorgia Würth. "La famiglia è quello con cui cresci che ti abbraccia fisicamente e con il cuore", ha concluso l'attrice.