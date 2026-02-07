Cristiana ed Ernesto di "Uomini e Donne": "Presto andremo a convivere"
La coppia, da poco uscita dal dating show, parla a "Verissimo" del primo periodo insieme: "Stare a distanza, per noi, non è fattibile"
© Da video
Cristiana Anania ed Ernesto Passaro stanno per compiere un passo importante: presto andranno a convivere. La coppia, nata negli studi di "Uomini e Donne", ha raccontato a "Verissimo" di aver deciso di accelerare i tempi nonostante la giovane età.
"Si potrebbe pensare che sia una scelta affrettata, ma vivere lontani è impossibile per noi", ha spiegato Cristiana, lasciando intendere quanto il loro legame sia già solido.
Nel salotto di Silvia Toffanin, non a caso, il ragazzo ha voluto rendere ufficiale il loro amore regalando alla ex tronista un anello. "Oggi più che mai siamo una coppia", ha dichiarato lei, visibilmente emozionata.
Il sentimento che li unisce è stato suggellato anche da un gesto molto personale: un tatuaggio condiviso. "Abbiamo fatto due cuoricini", ha raccontato Ernesto. "Lei ha disegnato il mio e io il suo". Un modo tenero e spontaneo per imprimere sulla pelle un legame che, a quanto pare, cresce giorno dopo giorno.