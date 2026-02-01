Eva Riccobono ricorda il papà: "Mio padre il mio primo fan"

La modella ricordando il padre Giacomo Riccobono, venuto a mancare tre anni fa a causa di una malattia, ha poi aggiunto: "Un po' questo forse ti aiuta a prepararti. Alla fine non volevo vederlo neanche più soffrire, non era più lui. Ma la fortuna che ho avuto è che, nonostante vivessi a Milano, nei giorni suoi più bui io avevo avuto una pausa dal set e sono corsa da lui a Palermo. Così ho potuto stringergli la mano nell'ultimo suo momento, è stato un miracolo. Gli ho detto: papà ora puoi andare ad abbracciare tuo figlio".