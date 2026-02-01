Eva Riccobono ricorda il papà: "Mio padre il mio primo fan"
A "Verissimo" la modella: "Gli ho stretto la mano nell'ultimo suo momento"
© Da video
Nel salotto di "Verissimo" Eva Riccobono racconta il sostegno ricevuto dai suoi genitori nella sua carriera e ricorda l'amato papà venuto a mancare tre anni fa. "Mio padre è stato il mio primo fan, era molto contento del mio lavoro. Una volta andò a comprare una rivista su cui ero uscita in copertina e disse con orgoglio all'edicolante che ero sua figlia ma non venne preso sul serio, anzi venne quasi cacciato perché preso per mitomane. Così un giorno mi chiese un favore, di accompagnarlo all'edicola" ha confidato a Silvia Toffanin.
"Mia madre è quella che conserva tutto, i ritagli dei giornali e il resto. Mio padre non ci teneva molto a queste cose, lui era orgoglioso di me non perché io fossi una modella riconosciuta, ma perché per lui ero diventata una donna indipendente. E a lui questo faceva piacere" ha proseguito Eva Riccobono.
La modella ricordando il padre Giacomo Riccobono, venuto a mancare tre anni fa a causa di una malattia, ha poi aggiunto: "Un po' questo forse ti aiuta a prepararti. Alla fine non volevo vederlo neanche più soffrire, non era più lui. Ma la fortuna che ho avuto è che, nonostante vivessi a Milano, nei giorni suoi più bui io avevo avuto una pausa dal set e sono corsa da lui a Palermo. Così ho potuto stringergli la mano nell'ultimo suo momento, è stato un miracolo. Gli ho detto: papà ora puoi andare ad abbracciare tuo figlio".