Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: "I nostri 32 anni insieme a Striscia la Notizia"
I presentatori raccontano a “Verissimo" la loro storica conduzione del programma di Canale 5
© Da video
I presentatori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ospiti a "Verissimo" sabato 7 febbraio, hanno parlato dei loro 32 anni insieme a "Striscia la Notizia". La coppia amatissima della TV ha scherzato sul lungo "matrimonio" entrando in studio vestiti da sposi con tanto di marcia nuziale. Enzo Iacchetti ha scherzato: "Pensa che non mi ha mai dato un bacio" e Ezio Greggio ha risposto "Non ce la faccio".
"Il destino ci ha dato una mano a dir la verità - ha aggiunto Iacchetti - dalla prima settimana di 32 anni fa". "Anche la cataratta ha aiutato", ha aggiunto Ezio Greggio che poi ha raccontato uno scherzo risalente alla prima puntata.
"Lui mi telefona al mattino alle dieci - racconta Greggio - e mi dice: so che tu di solito arrivi in ritardo, potresti arrivare un po' più in anticipo? Io ho risposto sì volentieri. Iniziamo alle otto e mezza arrivo alle quattro, sono arrivato alle otto e venti". "Ho dovuto fare le prove con uno del pubblico", ha aggiunto Iacchetti destando l'ilarità del pubblico.