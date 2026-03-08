Arianna Fontana: "Ho passato anni difficili nel pattinaggio"

"Ovviamente c'era tanta tensione, tanta pressione - ha spiegato Fontana -. Quando ho detto quelle parole sono esplosa e proprio per quello che, tagliando il traguardo per prima, in quel momento lì tutto ha avuto un senso". "Tutto quello che ho fatto, tutte le decisioni prese hanno portato poi a quel momento in cui potevo essere libera da tutto", ha aggiunto la campionessa. "Mi è uscito un urlo dopo che ho tagliato il traguardo, sono scese quelle lacrime sul podio ed è stato tutto bellissimo, non posso trovare altre parole", ha concluso Fontana.