Adriana Volpe abbandona il "Grande Fratello Vip": "Per il ruolo di madre e moglie"

"Ho fatto di tutto per rimanere e per credere nel messaggio che andrà tutto bene". Con queste parole Adriana Volpe ha riunito i concorrenti del "Grande Fratello Vip" e ha annunciato in lacrime di dover abbandonare il reality: "Devo veramente uscire per il ruolo di mamma e moglie".

Tante lacrime e abbracci. Questa la reazione degli altri concorrenti subito dopo aver appreso la notizia. "Siate forti e non mollate mai, io non l'ho fatto", ha concluso la conduttrice televisiva. In un comunicato ufficiale il "Grande Fratello Vip" ha, infine, fatto sapere che Volpe ha lasciato il gioco "per motivi personali".