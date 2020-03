Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro contro Antonella Elia: "Non l'abbraccerò mai più"

Terminata la 17esima puntata di " Grande Fratello Vip ", nella casa resta un po' di tensione. Nella notte Paolo , mostrandosi notevolmente risentito per le accuse ricevute da Antonella durante la diretta, si confida con Patrick in giardino.“Mi ha dato un fastidio che lei mi ha dovuto rispondere e non ho fatto gli auguri a mio padre e non ho mandato il bacio a Clizia”, commenta amareggiato.

“Mi ha rimproverato per l’abbraccio, io mi sono sentito di farlo perché l’ho vista in lacrime, adesso non l'abbraccio mai più. figurati”, aggiunge Paolo. Patrick, anche lui deluso dagli atteggiamenti ambigui della showgirl, cerca di confortarlo. “Ti capisco perfettamente, anche a me ha dato dell’ipocrita. Le ho detto che allora aveva ragione Rita a dire che non le importa niente di nessuno”.

Anche Licia si associa alle loro opinioni: “Quella donna è di una cattiveria...”. “Io ci ho provato tante volte, sembra gentile poi invece scopri che cova un sacco di cose, sembra uno personaggio dei cartoni animati con quelle risposte malefiche”, conclude Patrick.

Paolo sembra ormai aver preso una decisione su Antonella e vuole chiudere il rapporto con lei: “Mi ha detto 'Non verrai ricordato per niente di quello che hai fatto'. Ma perché è meglio essere ricordato per tutte quelle cattiverie e quelle litigate allora?”. Insomma la prossima nomination di Ciavarro sembra scontata...

PACE FATTA TRA SOSSIO E TERESANNA? - Teresanna, alludendo al suo duro scontro avuto con Sossio durante la settimana, lo punzecchia: “Ti è andata bene con l’immunità, altrimenti ti avrei nominato”. Poi però aggiunge: "Pensavo che tu avessi determinati comportamenti per farti notare, ma si può sbagliare. So che nonostante lo slip e la maglietta, se domani dovessi avere un problema saresti uno di quelli che verrebbe subito. Meglio essere giudicato su un’idea sbagliata che sull’atteggiamento sbagliato, sono cresciuta per strada certe cose le riconosco”. Sossio rimane notevolmente colpito dalle parole della compagna d’avventura :"Facciamo un brindisi adesso”

