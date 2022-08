"Grande Fratello Vip", botta e risposta al veleno tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Al suo posto è stata scelta Orietta Berti accanto a Sonia Bruganelli , che durante la scorsa edizione aveva avuto degli screzi proprio con la Volpe. In un'intervista a Nuovo Tv la conduttrice ha lanciato una freccia avvelenata alla ex collega: "Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre".

Adriana Volpe, nonostante l'esclusione dal reality, rilancia e, parlando del suo futuro professionale, rivela: "Vedrete vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più".

Intanto, non si è fatta attendere la replica da parte di Sonia Bruganelli. La moglie di

Paolo Bonolis

ha pubblicato nelle sue storie social un articolo relativo alle dichiarazioni di Adriana Volpe e ha replicato: "Mi risulta che Guardì sia ancora in vita". Michele Guardì ha infatti curato programmi come "I Fatti Vostri", "Mezzogiorno in Famiglia", "Scommettiamo che…?" che hanno visto come protagonista Adriana Volpe.

"Verissimo"

Il rapporto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è sempre stato tormentato durante la diretta della passata edizione del "Grande Fratello Vip". Poi, dopo il reality di Canale 5, le due sembrava avessero fatto pace. Le opinioniste erano state ospiti a, parlando del loro rapporto "Abbiamo creato un feeling: è wrestling in studio, penso si veda, e sano cazzeggio in pubblicità. Ci diamo una mano, ci consigliamo", aveva rivelato la Volpe mentre la Bruganelli aveva confermato: "Io le voglio bene".

Si avvicina la nuova edizione del "Grande Fratello Vip", che prenderà il via a settembre e la stessa Sonia Bruganelli da giorni si sta già preparando per il reality. Su Instagram ha spiegato ai follower perchè a deciso di tornare nel programma Mediaset: "La proposta è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta".