Pace fatta tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: "Abbiamo creato un feeling"

È pace fatta tra Sonia Bruganelli e Adriana a Volpe. Le due opinioniste del "Grande Fratello Vip" si raccontano a "Verissimo" e parlano dell'evoluzione del loro rapporto che non era partito benissimo all'inizio del reality di Canale 5. "Abbiamo creato un feeling: è wrestling in studio, penso si veda, e sano cazzeggio in pubblicità. Ci diamo una mano, ci consigliamo", rivela Volpe e Bruganelli conferma: "Io le voglio bene".

Poi una racconta l'altra. "Sonia interpreta questo personaggio di donna un po' ruvida, cinica - Adriana Volpe prova a descrivere la collega - ma basta pochissimo per farla emozionare, non è come vuole apparire e a me piace quel suo lato sensibile".



"Adriana vive di emozioni, lei vorrebbe vedere sempre tutto rosa e a cuori, è un suo pregio, ma io non sono così", dichiara invece Bruganelli che, colpita dalle parole di Volpe nei suoi confronti, si alza e l'abbraccia. Un momento unico e inaspettato che dimostra che anche dai rapporti più complessi puoi crearsi un sano equilibrio.