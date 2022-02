Emma Marrone e l'amore: "Meglio sola che con chiunque"

Dopo 12 anni di "duro lavoro" Emma Marrone è pronta a godersi la sua nuova casa. Un passo importante per la cantante di origini pugliesi: "Non vedo l'ora di avere il mio nido", dichiara l'artista nel salotto di Silvia Toffanin a "Verissimo". Subito dopo, però, Emma esprime un desiderio: "Speriamo che si popoli - ride e aggiunge - speriamo che arrivi qualcuno". "Vorrei che ci fosse qualcuno, vorrei dirti che mi sono fidanzata - Marrone si rivolge alla padrona di casa e ribadisce un concetto già espresso anche in passato - meglio sola che con chiunque".

La cantante poi parla del rapporto con se stessa. "Ho da sempre un rapporto meraviglioso con il mio corpo, l'ho amato anche quando non ne ero padrona - racconta Emma - quando ero in balia dei farmaci".

Reduce dal "Festival di Sanremo", insieme alla collega Francesca Michielin nelle vesti di direttrice d'orchestra, Emma Marrone parla anche del rapporto con le altre donne e dell'importanza di lottare per i loro diritti: "Lo faccio tutti i giorni, non aspetto l'8 marzo. Nel resto dei giorni ci dimentichiamo di essere solidali con le donne. Nelle cose in cui credo - conclude Emma - mi lancio senza paracadute, senza calcolare il rischio".