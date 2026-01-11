Logo Tgcom24
Francesca Tocca risponde all'ex Raimondo Todaro: "Ha tradito la mia fiducia"

Ospite a "Verissimo" la ballerina: "Non ha avuto il coraggio di dire la verità"

11 Gen 2026 - 19:36
Nel salotto di "Verissimo" la ballerina Francesca Tocca racconta come sta affrontando la separazione dal marito Raimondo Todaro che in una recente intervista aveva parlato dei motivi della loro rottura. "Dire che è finita perché a casa non mi vedeva felice non mi è piaciuta molto come cosa", afferma l'ex danzatrice professionista di "Amici".

"Avevo dei motivi e nonostante questo non avrei mai pensato di lasciarlo", confida Tocca che parla di "mancanza di rispetto" da parte del ballerino. "Quando vai in televisione e non hai il coraggio di dire la verità e di prenderti le tue responsabilità questo mi ha ferita perché in tutte le interviste non gli ho mai mancato di rispetto", aggiunge.

"Mi sarebbe bastata una frase per far capire che in torto c'era lui ma non l'ho fatto", sottolinea Francesca Tocca che poi rivendica l'impegno speso per provare a salvare il matrimonio: "Io mi sento di poter dire di aver fatto il massimo, lui non credo". Alla domanda se il tradimento sia la ragione principale alla base della rottura con Raimondo Todaro dice: "Ha tradito la mia fiducia più di una volta, questo sicuramente. Anche io in passato, quando ci siamo lasciati, ho mancato di rispetto perché per mesi mi sono frequentata con un uomo dopo un matrimonio lungo durato tanti anni e non è una cosa bella". Ma aggiunge: "Sono stata spinta a fare quello che ho fatto".

