Francesca Tocca risponde all'ex Raimondo Todaro: "Ha tradito la mia fiducia"

"Mi sarebbe bastata una frase per far capire che in torto c'era lui ma non l'ho fatto", sottolinea Francesca Tocca che poi rivendica l'impegno speso per provare a salvare il matrimonio: "Io mi sento di poter dire di aver fatto il massimo, lui non credo". Alla domanda se il tradimento sia la ragione principale alla base della rottura con Raimondo Todaro dice: "Ha tradito la mia fiducia più di una volta, questo sicuramente. Anche io in passato, quando ci siamo lasciati, ho mancato di rispetto perché per mesi mi sono frequentata con un uomo dopo un matrimonio lungo durato tanti anni e non è una cosa bella". Ma aggiunge: "Sono stata spinta a fare quello che ho fatto".