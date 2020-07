Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane al falò di confronto: “Ti amo ma mi fai schifo”

Non sono bastate le scuse di Pietro Delle Piane e neppure il fatto che si sia inginocchiato di fronte alla sua compagna. Antonella Elia non è riuscita a perdonarlo e al falò di confronto ha deciso di uscire da sola dal villaggio di "Temptation Island". "Ti amo, ma mi fai schifo", la showgirl è categorica e nonostante dichiari di provare ancora dei sentimenti per il compagno ha voluto interrompere la relazione con l'attore. "Risentiamoci tra sei mesi o un anno - ha aggiunto la showgirl - quando imparerai a non perdere il controllo".

Durante il percorso nel reality, Pietro Delle Piane si è lasciato andare e seppur non ripreso dalle telecamere del programma ha dichiarato ad alcuni concorrenti di aver baciato una delle tentatrici presenti nel villaggio. "Un bacio innocente", si è poi giustificato l'attore durante il falò di confronto ma Elia non ha voluto sentire ragioni. "Mi hai fatto sentire sterile e sola. Non mi hai tutelata", Antonella ha commentato così le dichiarazioni del suo compagno che l'ha definita una bambina e una donna arida perché senza figli.

"Ho sbagliato a dire quelle cose, ho perso il controllo. Perdonami e dammi una possibilità". In ginocchio Pietro ha chiesto ancora una chances alla sua compagna che però non è riuscita a concedergliela.