"Grande Fratello Vip", il racconto della seconda puntata in diretta

Prende il via su Canale 5 la seconda puntata del "Grande Fratello Vip". Dopo l'appuntamento d'esordio che ha visto l'ingresso dei concorrenti nella Casa e le prime nomination, il talent entra nel vivo tra confronti, rivelazioni e i risultati del televoto che vede otto inquilini in corsa per l'immunità.



L'appuntamento si apre sul focus che nella Casa ha distinto i concorrenti tra Club Gold e Club Economy. Per questi ultimi, usciti con successo dal Televoto Flash della prima puntata, questi giorni di convivenza non si sono rivelati semplici.