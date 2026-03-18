"Grande Fratello Vip", le nomination della prima puntata
Otto concorrenti finiscono al televoto: il più votato da casa guadagnerà l'immunità
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La nuova edizione del "Grande Fratello Vip" ha preso il via e, al termine di una puntata segnata dagli ingressi dei concorrenti e da alcuni confronti destinati a lasciare il segno, arrivano i verdetti delle nomination.
I primi a prendere posizione sono i quattro inquilini entrati nella Casa già venerdì 13 marzo. Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi si scambiano un voto a testa, finendo così tutti al televoto.
Poco più tardi, tocca ai quattro concorrenti che hanno avuto modo di conoscersi in un Secret Bar. Si tratta di Dario Cassini, Blu Barbara, Nicolò Briganti e Lucia Ilardo, con quest'ultima che riceve tre voti.
Per gli altri concorrenti si consumano le consuete nomination segrete in Confessionale. Francesca Manzini, GionnyScandal e Alessandra Mussolini nominano Antonella Elia, Raimondo Todaro nomina Paola Caruso, Paola Caruso e Antonella Elia scelgono Alessandra Mussolini, Marco Berry nomina Paola Caruso e infine Giovanni Calvario nomina Marco Berry. I più votati risultano Alessandra Mussolini e Antonella Elia.
I nominati della serata sono dunque Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Chi vincerà il televoto otterrà l'immunità nel corso della seconda puntata del "Grande Fratello Vip", in programma venerdì 20 marzo.