"Grande Fratello Vip", le nomination della prima puntata

La nuova edizione del "Grande Fratello Vip" ha preso il via e, al termine di una puntata segnata dagli ingressi dei concorrenti e da alcuni confronti destinati a lasciare il segno, arrivano i verdetti delle nomination.



I primi a prendere posizione sono i quattro inquilini entrati nella Casa già venerdì 13 marzo. Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi si scambiano un voto a testa, finendo così tutti al televoto.



Poco più tardi, tocca ai quattro concorrenti che hanno avuto modo di conoscersi in un Secret Bar. Si tratta di Dario Cassini, Blu Barbara, Nicolò Briganti e Lucia Ilardo, con quest'ultima che riceve tre voti.