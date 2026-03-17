Ilary Blasi torna alla guida del "Grande Fratello Vip", le sue prime parole

"Per me questo è un grande ritorno a casa. E a casa si sta sempre bene". Con queste parole, Ilary Blasi ha aperto la nuova edizione del "Grande Fratello Vip", reality che l'aveva già vista alla conduzione dal 2016 al 2018.



Prima di essere raggiunta da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a vestire il ruolo di opinioniste, la showgirl ha condiviso tutta la sua emozione, rivolgendo parole di stima alle persone che lavorano al programma.

"Io qui ho lasciato il cuore, un sacco di amici che sono tutti lì, produzione, redazione, autori, cameramen, tecnici, la regia. Vi voglio bene, grazie perché il Grande Fratello siete voi".