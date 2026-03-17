Il "Grande Fratello Vip" prende il via, il racconto della prima puntata in diretta
Sotto la guida di Ilary Blasi, sedici concorrenti sono pronti a mettersi in gioco nella Casa più spiata d'Italia
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La prima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, è ufficialmente iniziata. Dopo l'ingresso anticipato dei primi quattro concorrenti, la conduttrice Ilary Blasi è pronta ad accogliere nella Casa più spiata d'Italia gli altri dodici partecipanti al reality, seguendo poi il loro percorso in compagnia di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, nel ruolo di opinioniste.
Ad aprire le danze - in tutti i sensi - è Raimondo Todaro, protagonista della coreografia che accende lo studio per accogliere Ilary Blasi. "Per me questo è un grande ritorno a casa e a casa si sta sempre bene - ha commentato la conduttrice, già al timone del reality dal 2016 al 2018 -. Io qui ho lasciato il cuore, un sacco di amici che sono tutti lì. Produzione, redazione, autori, cameramen, tecnici, la regia. Vi voglio bene, grazie perché il Grande Fratello siete voi".
Raimondo Todaro è anche il primo a varcare la Porta Rossa della Casa, unendosi così ai quattro concorrenti già in gara, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.
Successivamente, entra Alessandra Mussolini, la quale si dice pronta a convivere con altre quindici persone.
Un ingresso molto particolare viene riservato a Paola Caruso e Giovanni Calvario. Come annunciato nel corso della puntata, i due avranno un segreto da custodire: sono infatti a conoscenza di una stanza segreta in cui possono ricevere importanti vantaggi ai fini del gioco.
La Casa del "Grande Fratello Vip" è pronta a riaprire vecchie ruggini tra Adriana Volpe e Antonella Elia, entrambe nel cast del reality. Le due troveranno il modo di chiarirsi o sono destinate a evitarsi per tutta la convivenza?
Prima di varcare la Porta Rossa, Marco Berry sorprende il pubblico in studio con un gioco di magia, mentre poco dopo Francesca Manzini dà prova delle sue imitazioni più iconiche.
I nuovi ingressi vengono momentaneamente interrotti per il confronto tra i quattro concorrenti in Casa già da venerdì 13 marzo. Complici alcune incomprensioni emerse nelle scorse ore, Adriana nomina Renato, Raul nomina Ibiza e in entrambi i casi le nomination vengono ricambiate. Tutti e quattro ricevono dunque un voto a testa.