Ad aprire le danze - in tutti i sensi - è Raimondo Todaro, protagonista della coreografia che accende lo studio per accogliere Ilary Blasi. "Per me questo è un grande ritorno a casa e a casa si sta sempre bene - ha commentato la conduttrice, già al timone del reality dal 2016 al 2018 -. Io qui ho lasciato il cuore, un sacco di amici che sono tutti lì. Produzione, redazione, autori, cameramen, tecnici, la regia. Vi voglio bene, grazie perché il Grande Fratello siete voi".