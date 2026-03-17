La scheda

"Grande Fratello Vip", la storia di Paola Caruso: dal dramma del figlio alla morte della madre

L'ex Bonas di "Avanti un altro!" è una delle concorrenti del programma: tutta la sua storia

17 Mar 2026 - 14:09
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Tra i concorrenti del “Grande Fratello Vip” c'è Paola Caruso . L'ex Bonas di "Avanti un altro!" ha annunciato nelle scorse settimane a "Verissimo" di far parte del cast della nuova edizione  del programma condotto da Ilary Blasi. La 41enne arriva nel programma anche per raccontare la sua storia, ricca di delusioni e sofferenze, ma che non le ha impedito di continuare ad andare avanti per la sua strada.

"Grande Fratello", il cast completo

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© Instagram | Paola Caruso
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Chi è Paola Caruso

Chi è Paola Caruso Paola Caruso , è nata il 17 gennaio del 1985 a Catanzaro e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo giovanissima. A scuola era una studentessa modello, ma la sua vita non è stata sempre semplice, a 13 anni ha scoperto di essere stata adottata (i suoi genitori adottativi sono scomparsi: il papà Michele nel 2015 e la mamma Wanda nel 2025 , da diversi anni malata di Alzheimer) e la madre biologica  Imma Meleca , nel programma "Live - Non è la d'Urso" , si era riconosciuta nella storia della showgirl, ritenendo di esserne la madre biologico.  Imma aveva raccontato di essere stata ingannata al momento del parto, quando genitori e medici le avrebbero fatto credere che la neonata era morta prematuramente , nascondendo così lo scandalo di una relazione segreta con un famoso calciatore.

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Gli inizi della carriera

Gli inizi della carriera La showgirl nel 2003 ha partecipato a Miss Italia , ottenendo il titolo di Miss Moda Mare Triumph Calabria. Nel 2006 è stata corteggiatrice a "Uomini e Donne" , e successivamente ha condotto alcuni programmi su Rete Capri. Dopo gli studi in Giurisprudenza, ha raggiunto la popolarità vestendo i panni di Bonas del Minimondo della trasmissione di Canale 5 "Avanti un altro!"Nel 2016 ha preso parte a "L'Isola dei Famosi" , partecipando poi anche alla versione spagnola del reality dal titolo "Supervivientes" . Nello stesso anno è comparsa nel film Natale al Sud e ha fatto parte del cast del programma di Canale 5 "Selfie - Le cose cambiano". Nel 2018 ha partecipato a "Pechino Express" insieme a Tommaso Zorzi, con il quale formava la coppia de I Ridanciani. Nel 2022 ha poi preso parte al programma "La Pupa e il Secchione Show" .

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La relazione con Francesco Caserta e la nascita del figlio Michele

La relazione con Francesco Caserta e la nascita del figlio Michele La showgirl ad aprile del 2018 ha iniziato una relazione con Francesco Caserta, un imprenditore che vive e lavora a Monaco, conosciuto in aeroporto mentre da Lamezia Terme andavano entrambi a Milano. Durante la sua avventura a "Pechino Express", Paola Caruso ha scoperto di essere incinta ed è quindi rientrata in Italia. In quel momento la relazione con l'imprenditore è entrata in crisi e la coppia si è separata. Dopo la nascita del figlio Michele Nicola - avvenuta il 2 marzo del 2019 - Paola Caruso ha iniziato una battaglia legale per il riconoscimento del bambino da parte del padre. A "Verissimo" la showgirl ha annunciato di aver vinto la causa contro Francesco Caserta"Dopo una guerra legale di quattro anni perché mio figlio non era stato riconosciuto dal padre alla nascita, è arrivata la sentenza: Michele è stato riconosciuto come figlio di Francesco Caserta e ora ha i suoi pieni diritti", ha detto Paola Caruso a Silvia Toffanin.

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I problemi di salute del figlio Michele

I problemi di salute del figlio Michele Il figlio ha avuto problemi di salute nel 2022 durante una vacanza. "Eravamo appena arrivati ​​a Sharm el-Sheikh, quando a Michele è venuta la febbre. Gli ho dato dei medicinali, ma la febbre non passava, allora ho chiamato un medico. Il dottore ci ha consigliato di fargli una puntura per far passare la febbre. All'inizio ero titubante, ma poi mi sono fidata. Dopo una mezz'oretta dalla puntura, volevo misurargli la febbre, allora ho chiamato Michele, e lui, alzandosi dal proprio letto, è caduto. Aveva la gambina che penzolava", ha detto la showgirl in lacrime. Paola Caruso ha raccontato quanto accaduto: "I medici mi hanno spiegato che con la puntura è stato lesionato il nervo sciatico . Michele ora riesce a camminare con il tutor, ma senza non camminare. I medici ci hanno detto che sarà un percorso molto lungo". Il figlio in seguito è stato operato, nella speranza che potesse tornare a camminare senza il tutore, ma l'operazione non è stata risolutiva: "Il tutore sarà il suo compagno di vita, insieme a tanta fisioterapia. Fino al compimento della crescita dovrà fare una serie di operazioni perché le ossa crescano dritte". La showgirl ha poi deciso di far operare il figlio negli Stati Uniti nel 2024. E dopo l'intervento, ha spiegato a "Verissimo": "Il danno di mio figlio è definitivo, nessuno potrà ridargli il nervo sciatico, ma grazie all'operazione, riesce a camminare senza il tutore, che era quello che speravo di ottenere. Non sarà mai come prima, ma sono riuscita a dargli una sua normalità".

Il matrimonio annullato con Gianmarco

Il matrimonio annullato con Gianmarco Nel 2024 - nel periodo più difficile segnato dai problemi di salute di Michele - Paola Caruso sembrava aver ritrovato l'amore e aveva annunciato il matrimonio con il compagno: "Sposerò Gianmarco". Matrimonio poi annullato dopo pochi mesi: "In questa relazione eravamo io, lui, la madre di suo figlio e il padre di mio figlio", ha raccontato Paola Caruso a "Verissimo". "Comincio a credere che Gianmarco potrebbe aver avuto una doppia relazione - Aveva confidato -. E ho scoperto che la sua ex si sentiva con il padre di mio figlio. Loro intrattenevano dei rapporti per cercare di rovinare la mia vita. Io ho lasciato stare tutto. Quando ho saputo questa cosa, a me è venuto il disgusto".

Il nuovo amore di Paola Caruso, chi è Fabio?

 Il nuovo amore di Paola Caruso, chi è Fabio? Oggi Paola Caruso è felice accanto al suo nuovo amore: ha ufficializzato sui social la sua relazione con Fabio Talin a inizio 2026, con cui il 17 gennaio ha festeggiato il compleanno a St. Moritz.

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