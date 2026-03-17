"Grande Fratello Vip", la storia di Paola Caruso: dal dramma del figlio alla morte della madre

I problemi di salute del figlio Michele Il figlio ha avuto problemi di salute nel 2022 durante una vacanza . "Eravamo appena arrivati ​​a Sharm el-Sheikh, quando a Michele è venuta la febbre. Gli ho dato dei medicinali, ma la febbre non passava, allora ho chiamato un medico. Il dottore ci ha consigliato di fargli una puntura per far passare la febbre. All'inizio ero titubante, ma poi mi sono fidata. Dopo una mezz'oretta dalla puntura, volevo misurargli la febbre, allora ho chiamato Michele, e lui, alzandosi dal proprio letto, è caduto. Aveva la gambina che penzolava", ha detto la showgirl in lacrime. Paola Caruso ha raccontato quanto accaduto: " I medici mi hanno spiegato che con la puntura è stato lesionato il nervo sciatico . Michele ora riesce a camminare con il tutor, ma senza non camminare. I medici ci hanno detto che sarà un percorso molto lungo". Il figlio in seguito è stato operato, nella speranza che potesse tornare a camminare senza il tutore, ma l'operazione non è stata risolutiva : "Il tutore sarà il suo compagno di vita, insieme a tanta fisioterapia. Fino al compimento della crescita dovrà fare una serie di operazioni perché le ossa crescano dritte". La showgirl ha poi deciso di far operare il figlio negli Stati Uniti nel 2024 . E dopo l'intervento, ha spiegato a "Verissimo": "Il danno di mio figlio è definitivo, nessuno potrà ridargli il nervo sciatico, ma grazie all'operazione, riesce a camminare senza il tutore, che era quello che speravo di ottenere. Non sarà mai come prima, ma sono riuscita a dargli una sua normalità".