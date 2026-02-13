Un ex pilota nel cuore di Paola Caruso: chi è il nuovo fidanzato Fabio Talin
La showgirl ha iniziato il 2026 con una nuova storia, ufficializzata sui social. Lui ha un passato nelle corse e oggi è un manager nel settore aeroportuale
Anno nuovo, amore nuovo. Paola Caruso ha deciso di aprire il 2026 con una novità sentimentale e lo ha fatto nel modo più diretto: una storia sui social, una foto di coppia e una frase che suona come una ripartenza. “Non avrei pensato di iniziare questo 2026 con te! Ma eccoci qui insieme”, scrive la showgirl, tornata così al centro del gossip dopo mesi complicati e una relazione finita proprio a un passo dall’altare.
La persona accanto a lei è ora Fabio Talin, e la curiosità dei fan è scattata subito: chi è l’uomo che avrebbe conquistato l’ex Bonas di “Avanti un Altro”?
Chi è Fabio Talin: dalle corse agli aeroporti
Talin è un ex pilota automobilistico (con esperienze fino alla Formula 3) e oggi un imprenditore/manager. In particolare, guida una realtà attiva nei servizi aeroportuali, nota anche per l’imballaggio dei bagagli e servizi collegati. Vive tra Italia e Svizzera e risiede a St. Moritz, località che negli ultimi contenuti social di Paola torna spesso sullo sfondo, tra neve e relax.
La reazione dei follower: soprattutto curiosità e auguri
Alla storia Instagram non sono mancati commenti di ogni tipo, come accade sempre quando un personaggio pubblico condivide qualcosa di personale. Ma il tono generale è quello della curiosità: c’è chi fa gli auguri, chi chiede dettagli, chi si limita a commentare la sorpresa di questo “inizio 2026” in coppia. Paola, dal canto suo, sembra voler tenere la barra dritta: poche risposte, niente polemiche e l’idea di godersi il momento.
Il passato recente: il matrimonio annullato con Gianmarco
Il nuovo capitolo arriva dopo una fase che Caruso stessa aveva definito dolorosa. Solo pochi mesi fa, ospite a “Verissimo”, aveva raccontato la fine della storia con Gianmarco e l’annullamento delle nozze previste per l’estate.
In quell’intervista, la showgirl aveva parlato di una rottura maturata dopo scoperte che l’avevano spinta a chiudere, spiegando di essersi sentita tradita e di aver vissuto un forte scossone emotivo. Un racconto che aveva colpito il pubblico anche perché arrivato in un periodo già delicato, con Paola spesso concentrata sulla sua vita privata e familiare, sulla salute del figlio in particolare.
Ora, senza proclami e senza “ufficializzazioni” da copertina, la scelta è quella di ripartire. E il messaggio social – semplice ma chiarissimo – racconta proprio questo: lasciarsi alle spalle il rumore e provare a ricominciare.