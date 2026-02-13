Un ex pilota nel cuore di Paola Caruso: chi è il nuovo fidanzato Fabio Talin

Anno nuovo, amore nuovo. Paola Caruso ha deciso di aprire il 2026 con una novità sentimentale e lo ha fatto nel modo più diretto: una storia sui social, una foto di coppia e una frase che suona come una ripartenza. “Non avrei pensato di iniziare questo 2026 con te! Ma eccoci qui insieme”, scrive la showgirl, tornata così al centro del gossip dopo mesi complicati e una relazione finita proprio a un passo dall’altare.