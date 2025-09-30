"Avanti un altro!", Luca Vetrone è il nuovo "Bonus": ecco chi è

Tante le novità di questa edizione, a cominciare dal Bonus: Luca Vetrone. Modello, personal trainer e influencer nato nel 1995 a Benevento ma cresciuto a Riccione, ha un grande seguito sui social, in particolare su Instagram, dove è seguito da oltre 266mila follower, è laureato in Scienze Motorie e Sportive all’università Carlo Bo di Urbino, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo vincendo nel 2017 la fascia “Un bello per il cinema” al concorso Mister Italia. Ha partecipato a "Uomini e Donne" come corteggiatore della tronista Angela Nasti. Poi ha partecipato come corteggiatore di "Temptation Island", e naufrago nell'edizione 2023 de "L'Isola dei Famosi".