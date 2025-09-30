"Avanti un altro!", Luca Vetrone è il nuovo "Bonus": ecco chi è

L'ex volto di "Uomini e Donne" e "Temptation Island" approda nel programma di Paolo Bonolis
Da mercoledì 1° ottobre su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, al via la quindicesima edizione di "Avanti un altro!". Alla guida della nuova attesa stagione del game show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Come da tradizione, in ogni puntata del preserale più bizzarro della tv, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza.
Tante le novità di questa edizione, a cominciare dal Bonus: Luca Vetrone. Modello, personal trainer e influencer nato nel 1995 a Benevento ma cresciuto a Riccione, ha un grande seguito sui social, in particolare su Instagram, dove è seguito da oltre 266mila follower, è laureato in Scienze Motorie e Sportive all’università Carlo Bo di Urbino, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo vincendo nel 2017 la fascia “Un bello per il cinema” al concorso Mister Italia. Ha partecipato a "Uomini e Donne" come corteggiatore della tronista Angela Nasti. Poi ha partecipato come corteggiatore di "Temptation Island", e naufrago nell'edizione 2023 de "L'Isola dei Famosi".
Inoltre, tra i nuovi ingressi nel mitico Salottino, Sofia Bartoli nel ruolo de “La Veterinaria”, con domande riguardanti il regno animale, e “La Cina”, ovvero Elena Zhou, che leggerà quesiti sulla medicina tradizionale cinese e sulla Cina. Non mancheranno i personaggi storici, tra cui la Bonas Paola Caruso, lo Iettatore Franco Pistoni e la “moglie” Giorgia Pianta, il Jolly Alessandro Patriarca, la Regina del Web Laura Cremaschi, la Bona Sorte Viviana Vizzini. Inoltre, Horror (Jean Michel Danquin), XXXL (Francesco Nozzolino), l’Agente Segreto (Martino Meuli), il Coreografo (Nino Tortorici) e tanti altri. E poi, Carlo Romano, nel ruolo di “Rebus” e del nuovo personaggio, “Il Genio Inventore”.
Come di consueto, la sfida che incorona il campione della puntata sarà tutta al contrario. Nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente, per vincere, dovrà dare 21 risposte sbagliate. Tutti i personaggi di “Avanti un altro!” sono nati dalla mente del conduttore e degli autori e 'scovati' attraverso migliaia di casting in tutta Italia da Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico. Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam, Romania.
