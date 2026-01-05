Paola Caruso, il 2026 inizia con il cuore che batte: a St. Moritz spunta un nuovo amore

Anno nuovo, vita nuova. E per Paola Caruso il proverbio sembra trovare piena conferma. La showgirl ha salutato il 2025 e dato il benvenuto al 2026 nella cornice esclusiva di St. Moritz, tra lusso, neve e forse un nuovo capitolo sentimentale tutto da scrivere. A far scattare il gossip è stata una foto condivisa su Instagram, accompagnata da una dedica che dice molto: "Mai avrei pensato di iniziare questo 2026 con te… ma eccoci qui insieme".