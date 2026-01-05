Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tv & spettacolo
dedica speciale

Paola Caruso, il 2026 inizia con il cuore che batte: a St. Moritz spunta un nuovo amore

Nuova storia per la showgirl: tra le nevi svizzere e una frase carica di emozione, il 2026 sembra essere iniziato nel segno dell'amore

05 Gen 2026 - 13:01
© Instagram

© Instagram

Anno nuovo, vita nuova. E per Paola Caruso il proverbio sembra trovare piena conferma. La showgirl ha salutato il 2025 e dato il benvenuto al 2026 nella cornice esclusiva di St. Moritz, tra lusso, neve e forse un nuovo capitolo sentimentale tutto da scrivere. A far scattare il gossip è stata una foto condivisa su Instagram, accompagnata da una dedica che dice molto: "Mai avrei pensato di iniziare questo 2026 con te… ma eccoci qui insieme".

Leggi anche

Paola Caruso sulla rottura della sua relazione: "Non mi sposo più, ho annullato tutto"

Paola Caruso sulla perdita della madre adottiva: "Morta all'improvviso, dolore enorme"

Negli ultimi giorni dell'anno la showgirl ha documentato sui social la sua vacanza svizzera tra scorci mozzafiato e momenti di relax. Ma è stata proprio una Stories, apparentemente semplice, ad accendere la curiosità dei fan: accanto a lei compare Fabio Talin, imprenditore molto noto nell'ambiente immobiliare internazionale. Il cuore rosso a chiusura del messaggio sembra parlare chiaro e lascia intendere che tra i due possa esserci più di una semplice amicizia.

Chi è il nuovo amore

 Talin, originario di Valdagno, in provincia di Vicenza, e residente da anni in Svizzera, è un volto conosciuto a St. Moritz. Ex pilota automobilistico, è oggi alla guida del gruppo TrueStar, colosso attivo da oltre trent'anni nel settore dell'imballaggio bagagli negli aeroporti di tutto il mondo, oltre a essere coinvolto nel mercato immobiliare di lusso. Un nome che non è nuovo nemmeno alla cronaca rosa: nel 2024, infatti, il figlio Tomas era stato paparazzato in compagnia di Elisabetta Gregoraci, alimentando allora voci di una possibile frequentazione.

Leggi anche

Paola Caruso: "Sono stata tre mesi negli Stati Uniti per fare operare mio figlio"

Paola Caruso: "Mio figlio riesce a camminare senza tutore"

Per Paola Caruso questo possibile nuovo amore arriva dopo un periodo particolarmente complesso. Il 2025 è stato un anno durissimo, segnato dall'operazione del figlio negli Stati Uniti e da perdite personali devastanti, come quella dell'amata madre. Proprio sui social la showgirl ha voluto affidare un lungo e intenso messaggio di rinascita, parlando di dolore, ma anche di forza ritrovata e di una determinazione nuova ad affrontare il futuro.

Ti potrebbe interessare

paola caruso

Sullo stesso tema