Paola Caruso, il 2026 inizia con il cuore che batte: a St. Moritz spunta un nuovo amore

Nuova storia per la showgirl: tra le nevi svizzere e una frase carica di emozione, il 2026 sembra essere iniziato nel segno dell'amore
Anno nuovo, vita nuova. E per Paola Caruso il proverbio sembra trovare piena conferma. La showgirl ha salutato il 2025 e dato il benvenuto al 2026 nella cornice esclusiva di St. Moritz, tra lusso, neve e forse un nuovo capitolo sentimentale tutto da scrivere. A far scattare il gossip è stata una foto condivisa su Instagram, accompagnata da una dedica che dice molto: "Mai avrei pensato di iniziare questo 2026 con te… ma eccoci qui insieme".
Negli ultimi giorni dell'anno la showgirl ha documentato sui social la sua vacanza svizzera tra scorci mozzafiato e momenti di relax. Ma è stata proprio una Stories, apparentemente semplice, ad accendere la curiosità dei fan: accanto a lei compare Fabio Talin, imprenditore molto noto nell'ambiente immobiliare internazionale. Il cuore rosso a chiusura del messaggio sembra parlare chiaro e lascia intendere che tra i due possa esserci più di una semplice amicizia.
Talin, originario di Valdagno, in provincia di Vicenza, e residente da anni in Svizzera, è un volto conosciuto a St. Moritz. Ex pilota automobilistico, è oggi alla guida del gruppo TrueStar, colosso attivo da oltre trent'anni nel settore dell'imballaggio bagagli negli aeroporti di tutto il mondo, oltre a essere coinvolto nel mercato immobiliare di lusso. Un nome che non è nuovo nemmeno alla cronaca rosa: nel 2024, infatti, il figlio Tomas era stato paparazzato in compagnia di Elisabetta Gregoraci, alimentando allora voci di una possibile frequentazione.
Per Paola Caruso questo possibile nuovo amore arriva dopo un periodo particolarmente complesso. Il 2025 è stato un anno durissimo, segnato dall'operazione del figlio negli Stati Uniti e da perdite personali devastanti, come quella dell'amata madre. Proprio sui social la showgirl ha voluto affidare un lungo e intenso messaggio di rinascita, parlando di dolore, ma anche di forza ritrovata e di una determinazione nuova ad affrontare il futuro.