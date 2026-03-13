"Grande Fratello Vip", 4 concorrenti sono già nella Casa ma vivranno in tenda

"Grande Fratello", il cast completo
© Instagram | Paola Caruso
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Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi hanno fatto il loro ingresso, ma resteranno in giardino...
Il "Grande Fratello Vip" è ufficialmente partito. Quest'anno, per la prima volta nella storia, il programma ha visto debuttare un'inedita Open House. Venerdì 13 marzo la Casa ha aperto in anticipo le proprie porte a 4 concorrenti del programma, che hanno avviato la loro avventura ufficiale nel programma qualche giorno prima rispetto ai loro futuri coinquilini che verranno fatti entrare nella prima puntata di martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5.
Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi: sono loro i primi a scoprire i meandri della nuova Casa di "GF Vip" e a fare le prove di convivenza fino alla partenza ufficiale del reality prodotto da Endemol Shine Italy.
© Instagram | Paola Caruso
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La prima concorrente a fare il suo ingresso è stata Adriana Volpe: "Si riparte dallo stesso giardino, sono pronta a entrare". In realtà, subito dopo la concorrente ha scoperto di dover passare la prima notte nella Casa all'aperto. Dopo aver aperto un grande pacco regalo in giardino, la conduttrice ha trovato delle tende, dei sacchi a pelo e delle taniche d'acqua. I concorrenti infatti vivranno all'aperto almeno la prima notte.
Subito dopo è stato Renato Biancardi a entrare nella Casa, seguito da Ibiza Altea e Raul Dumitras. I concorrenti non sono rimasti molto contenti della sorpresa in una prima fase, ma non si sono persi d'animo: "In qualche modo ci arrangiamo", hanno detto prima di far partire ufficialmente la loro avventura nel programma.
La Casa di “Grande Fratello Vip”, condotto da Ilary Blasi, con al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, quest'anno ospiterà 16 concorrenti. Oltre a Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea, e Renato Biancardi, protagonisti dell'Open House, la Porta Rossa si aprirà per Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal.