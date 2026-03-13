"Grande Fratello Vip", 4 concorrenti sono già nella Casa ma vivranno in tenda

La prima concorrente a fare il suo ingresso è stata Adriana Volpe: "Si riparte dallo stesso giardino, sono pronta a entrare". In realtà, subito dopo la concorrente ha scoperto di dover passare la prima notte nella Casa all'aperto. Dopo aver aperto un grande pacco regalo in giardino, la conduttrice ha trovato delle tende, dei sacchi a pelo e delle taniche d'acqua. I concorrenti infatti vivranno all'aperto almeno la prima notte.