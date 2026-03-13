GionnyScandal, chi è il rapper concorrente del "Grande Fratello Vip"
Dall'adozione alla ricerca dei genitori biologici, passando per la musica: alla scoperta dell'artista ospite a "Verissimo" sabato 14 marzo
Tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione del "Grande Fratello Vip" ci sarà anche GionnyScandal. Prima di mettersi a nudo nella Casa più spiata d'Italia, il rapper è pronto a raccontarsi nel salotto di "Verissimo" durante l'appuntamento in onda sabato 14 marzo su Canale 5.
GionnyScandal, al secolo Gionata Ruggieri, nasce il 27 settembre 1991 a Pisticci, in provincia di Matera. Pur essendo stato riconosciuto dai suoi genitori, entrambi di origini pugliesi, dopo poco tempo il tribunale lo ritiene adottabile e viene affidato a una coppia lombarda.
L'infanzia è però segnata dalla perdita del padre adottivo, quando ha solo 5 anni, e dalla successiva scomparsa, davanti ai suoi occhi, anche della madre. A prendersi cura di lui sarà dunque la nonna, unico punto di riferimento nella vita di Gionata. Di fronte alla morte anche di quest'ultima, il ragazzo vivrà una crisi profondissima.
Prima di raggiungere la maggiore età, Gionata scopre di essere stato adottato e le successive ricerche di ritrovare i genitori non avranno alcun esito fino al 2023, quando insieme a "Le Iene" tornerà nei suoi luoghi d'origine per avere le risposte a oltre trent'anni di domande.
Crescendo, Gionata impara a riversare i suoi sentimenti e la sua storia nella musica e nelle canzoni, affermandosi con il nome d'arte GionnyScandal. Il suo primo album in studio risale al 2011, mentre nel 2015 prende parte alla quindicesima edizione di "Amici". Nella sua carriera, spiccano la collaborazione con Max Pezzali nel brano "Siamo quel che siamo" e quella con Pierre Bouvier, cantante dei Simple Plan, in "Nicotina".