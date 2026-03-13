GionnyScandal, chi è il rapper concorrente del "Grande Fratello Vip"

Tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione del "Grande Fratello Vip" ci sarà anche GionnyScandal. Prima di mettersi a nudo nella Casa più spiata d'Italia, il rapper è pronto a raccontarsi nel salotto di "Verissimo" durante l'appuntamento in onda sabato 14 marzo su Canale 5.



GionnyScandal, al secolo Gionata Ruggieri, nasce il 27 settembre 1991 a Pisticci, in provincia di Matera. Pur essendo stato riconosciuto dai suoi genitori, entrambi di origini pugliesi, dopo poco tempo il tribunale lo ritiene adottabile e viene affidato a una coppia lombarda.

L'infanzia è però segnata dalla perdita del padre adottivo, quando ha solo 5 anni, e dalla successiva scomparsa, davanti ai suoi occhi, anche della madre. A prendersi cura di lui sarà dunque la nonna, unico punto di riferimento nella vita di Gionata. Di fronte alla morte anche di quest'ultima, il ragazzo vivrà una crisi profondissima.