"Grande Fratello", per la prima volta 4 concorrenti entrano in anticipo: ecco chi sono

"Grande Fratello", il cast completo
Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi entreranno nella Casa dal 13 marzo
Per la prima volta "Grande Fratello Vip" debutta con un'inedita Open House. Venerdì 13 marzo ci sarà infatti un'apertura anticipata della Casa per 4 concorrenti del programma, che diventeranno concorrenti ufficiali qualche giorno prima rispetto ai loro futuri coinquilini che verranno fatti entrarare nella prima puntata di lunedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5. Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi: saranno loro i primi a scoprire i meandri della nuova Casa di "GF Vip" e a fare le prove di convivenza fino alla partenza ufficiale del reality prodotto da Endemol Shine Italy.
Sarà possibile seguire le vicende dei quattro concorrenti nelle finestre live disponibili sul sito di "Grande Fratello Vip" e su Mediaset Infinity, attraverso i social del programma e con clip in onda nei principali programmi della rete.
La Casa di “Grande Fratello Vip”, condotto da Ilary Blasi, con al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, quest'anno ospiterà 16 concorrenti. Oltre a Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea, e Renato Biancardi, protagonisti dell'Open House, la Porta Rossa si aprirà per Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal.