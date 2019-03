Paola Caruso mamma, prime foto del piccolo Michele

Sul nuovo numero di "Pomeriggio Cinque Magazine", in edicola dal 7 marzo, Paola Caruso presenta in esclusiva il suo primogenito, Michele, nato appena pochi giorni fa. Nel settimanale, oltre alle prime immagini del piccolo, il racconto del parto e dei sentimenti legati ad esso: in clinica il padre del bambino non si è presentato dopo che Paola è stata lasciata dal compagno Francesco Caserta subito dopo aver appreso di essere incinta.