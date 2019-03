Un post condiviso da Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: Mar 2, 2019 at 12:10 PST

Mostrando uno scatto in cui le due amiche si trovavano sull'"Isola dei Famosi" la Ventura ha voluto annunciare il lieto avento sul suo profilo Instagram: "Un’amicizia indissolubile!", scrive la conduttrice, congratulandosi con Paola: "Welcome to the club delle mamme sprint!! Benvenuto Michele Nicola, piccolo gioiello con tante zie! "



Simona e Paola si sono conosciute e sono diventate grandi amiche proprio durante l'avventura in Honduras.



La Caruso, che aveva scoperto di essere incinta durante una puntata di Pechino Express, ha affrontato la gravidanza senza il suo compagno, Francesco Caserta, noto imprenditore, che pare l'abbia lasciata proprio poco dopo aver appreso la notizia.