"Grande Fratello Vip", prime confidenze nella Casa: dalla storia d'amore di Adriana Volpe alla voglia di ripartire di Raul
Alla vigilia della prima puntata i concorrenti fanno il punto sulle rispettive situazioni sentimentali
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All'interno della casa del "Grande Fratello Vip" i concorrenti parlano delle proprie relazioni, a partire dalla situazione sentimentale di Adriana Volpe, che racconta di aver conosciuto il suo attuale compagno durante un'intervista e di essere rimasta colpita dai suoi occhi. "Cercavamo una connessione anche senza motivo", spiega la conduttrice. Tra confessioni e racconti di esperienze del passato, il tema dei sentimenti continua ad animare la vita nella Casa, lasciando aperta la possibilità che possa nascere qualcosa di inaspettato.
Renato rivela di non cercare una relazione e Raul confessa di non uscire a cena con una ragazza da due anni e di desiderare di innamorarsi nonostante i tanti impegni. "A volte mi sento solo" rivela con sincerità. Ibiza, rispondendo a una domanda di Adriana se è meglio Raul o Renato, non sembra interessata a trovare un amore all'interno della Casa, anche se ammette di essere incuriosita da Renato ma di non aver ancora capito bene il suo carattere. Raul è invece fisicamente il suo tipo. Su Nicolò Brigante, Ibiza è perentoria ("Mi sembra un bello che non balla") e aggiunge di essersi stancata della sola bellezza. E Dario Cassini? Non rientra tra i suoi interessi, soprattutto per una questione di età.