"Grande Fratello Vip", prime confidenze nella Casa: dalla storia d'amore di Adriana Volpe alla voglia di ripartire di Raul

Renato rivela di non cercare una relazione e Raul confessa di non uscire a cena con una ragazza da due anni e di desiderare di innamorarsi nonostante i tanti impegni. "A volte mi sento solo" rivela con sincerità. Ibiza, rispondendo a una domanda di Adriana se è meglio Raul o Renato, non sembra interessata a trovare un amore all'interno della Casa, anche se ammette di essere incuriosita da Renato ma di non aver ancora capito bene il suo carattere. Raul è invece fisicamente il suo tipo. Su Nicolò Brigante, Ibiza è perentoria ("Mi sembra un bello che non balla") e aggiunge di essersi stancata della sola bellezza. E Dario Cassini? Non rientra tra i suoi interessi, soprattutto per una questione di età.

