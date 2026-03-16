"Grande Fratello Vip", Ibiza Altea contro Raul Dumitras: "Fai le faccette e mi ridi in faccia"
Prima discussione all’interno della casa più spiata d’Italia, a causa di un malinteso in cucina
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Nella casa del "Grande Fratello Vip" il clima si scalda poco prima della cena, quando tra Raul Dumitras e Ibiza Altea nasce un battibecco inatteso. Mentre lei è davanti allo specchio a sistemarsi il trucco, lui prova a riprendere il discorso lasciato in sospeso in cucina, chiedendole spiegazioni su ciò che l’aveva irritata.
Per la concorrente, tutto parte da un dettaglio minimo: una semplice buccia di patata. La modella e influencer racconta di essersi sentita presa in giro dal modo in cui Raul aveva reagito alla sua scelta di cucinare le patate senza sbucciarle. Più che il contenuto, a ferirla sono state le sue espressioni, che lei interpreta come un atteggiamento di superiorità.
"Se volevi essere educato, facevi due facce in meno oggi e non mi ridevi in faccia", afferma con fermezza Ibiza, chiedendo anche a un altro inquilino presente alla scena, Renato Bianciardi, di non intervenire perché preferisce gestire la questione da sé.
Una volta rimasta da sola con quest'ultimo, la ragazza prova a spiegare meglio il suo modo di reagire: certe situazioni la irritano all’istante, ma dopo qualche minuto tende a smorzare tutto e a non farne un dramma. Renato ascolta, cercando di capire cosa abbia davvero acceso la miccia.
Poco dopo, Raul decide di tornare sui suoi passi per chiarire definitivamente il malinteso. Con un tono più pacato, si scusa per il comportamento avuto in cucina e ribadisce che non aveva alcuna intenzione di mancarle di rispetto. Ibiza accoglie le sue parole, apprezza il tentativo di ricucire e i due riescono finalmente a confrontarsi senza tensioni, mettendo da parte l’incomprensione e chiudendo la discussione con maggiore serenità.