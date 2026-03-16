"Grande Fratello Vip", Ibiza Altea contro Raul Dumitras: "Fai le faccette e mi ridi in faccia"

Poco dopo, Raul decide di tornare sui suoi passi per chiarire definitivamente il malinteso. Con un tono più pacato, si scusa per il comportamento avuto in cucina e ribadisce che non aveva alcuna intenzione di mancarle di rispetto. Ibiza accoglie le sue parole, apprezza il tentativo di ricucire e i due riescono finalmente a confrontarsi senza tensioni, mettendo da parte l’incomprensione e chiudendo la discussione con maggiore serenità.