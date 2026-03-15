Ilary Blasi sul divorzio da Francesco Totti: "Siamo ai titoli di coda"

Sulla dedica romantica al fidanzato Bastian scritta in tedesco e condivisa con i followers sul suo profilo Instagram Ilary Blasi scherza. "L'ho fatta con il traduttore, forse avrei dovuto chiedere consiglio alla mia amica Michelle Hunziker". E sulle novità che attendono la prossima edizione del "GF Vip", rivela: "Posso solo dire che il pubblico da fuori sarà chiamato a interagire molto e i loro pareri andranno a creare effetti collaterali sugli inquilini nella Casa".