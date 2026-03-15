Ilary Blasi sul divorzio da Francesco Totti: "Siamo ai titoli di coda"
A "Verissimo" la conduttrice di "Grande Fratello Vip" parla delle nozze con Bastian Muller: "Sal Da Vinci al mio matrimonio? Ci ha fatto una promessa"
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Ospite a "Verissimo" Ilary Blasi parla delle future nozze con il fidanzato Bastian Muller e precisa che verranno fissate dopo il completamento della pratica di divorzio dall'ex marito Francesco Totti. "Ci siamo, ormai siamo ai titoli di coda", rivela la conduttrice al timone della nuova edizione di "Grande Fratello Vip", al via da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5.
"Se tutto va come deve andare avverrà tra poco", prosegue Blasi che nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram una dedica romantica per il compleanno del fidanzato. Sulla location delle nozze, se in Italia o in Germania, le bocche restano cucite. "Fammi un attimo capire prima", ironizza. Ma alla cerimonia potrebbe esserci un ospite d'eccezione. "Sal Da Vinci ci ha fatto una promessa a tutte e due", afferma la conduttrice richiamando le nozze di Selvaggia Lucarelli che come opinionista insieme a Cesara Buonamici l'affiancherà nel reality show di Canale 5.
Sulla dedica romantica al fidanzato Bastian scritta in tedesco e condivisa con i followers sul suo profilo Instagram Ilary Blasi scherza. "L'ho fatta con il traduttore, forse avrei dovuto chiedere consiglio alla mia amica Michelle Hunziker". E sulle novità che attendono la prossima edizione del "GF Vip", rivela: "Posso solo dire che il pubblico da fuori sarà chiamato a interagire molto e i loro pareri andranno a creare effetti collaterali sugli inquilini nella Casa".