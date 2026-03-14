GionnyScandal e il tentato suicidio: "Mi ha salvato un amico che ha visto il post su Instagram"

"Ho iniziato a farmi domande sulla mia vita anche se non avevo bevuto e mi chiedevo perché mi era successo tutto questo", confida GionnyScandal che ripercorre il momento in cui decise di lasciare lo studio di registrazione preso dalla disperazione. "Sono tornato a casa e ho guardato i miei gatti che sono come dei figli", dice il rapper che poi aggiunge: "Solo dopo mi sono detto che è stato strano aver fatto quel gesto egoistico, non ho pensato a loro".