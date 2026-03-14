GionnyScandal e il tentato suicidio: "Mi ha salvato un amico che ha visto il post su Instagram"
Ospite a "Verissimo" il rapper: "Ho capito dopo che il mio è stato un gesto egoistico"
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I pensieri condivisi su Instagram, il folle gesto, il salvataggio per 4 minuti. GionnyScandal ha raccontato, in un'intervista esclusiva a "Verissimo", il momento più buio quando, solo in casa, ha provato a togliersi la vita.
"Quando è venuta a mancare mia nonna Adriana sono rimasto da solo, la figura portante della mia famiglia non c'era più", racconta il rapper che in precedenza aveva perso il padre e la madre adottiva, morta all'improvviso. "Mi sentivo perso e in più non avevo ancora fatto della musica il mio lavoro, non avevo una sicurezza economica", aggiunge l'artista. Nonostante il percorso di terapia e l'aiuto ricevuto dalle persone a lui vicine, GionnyScandal racconta di essere arrivato a un passo dal baratro. "Ho assunto 13 boccette di xanax", spiega.
"Ho iniziato a farmi domande sulla mia vita anche se non avevo bevuto e mi chiedevo perché mi era successo tutto questo", confida GionnyScandal che ripercorre il momento in cui decise di lasciare lo studio di registrazione preso dalla disperazione. "Sono tornato a casa e ho guardato i miei gatti che sono come dei figli", dice il rapper che poi aggiunge: "Solo dopo mi sono detto che è stato strano aver fatto quel gesto egoistico, non ho pensato a loro".
GionnyScandal racconta che prima di compiere il folle gesto ha condiviso pensieri personali in un post su Instagram. "Ho tirato una lista in testa e anche se sembra assurdo ho realizzato che erano più i contro che i pro", spiega il cantante che poi ammette come il messaggio pubblicato sui social sia stato provvidenziale. "Mi ha salvato un mio amico di Bologna che ha visto il post e ha avvisato i soccorsi, lo devo ringraziare tutti i giorni", dice il rapper che martedì 17 marzo entrerà come concorrente ufficiale nella Casa di "Grande Fratello Vip".