Ilary Blasi festeggia il compleanno di Bastian Müller con una dedica romantica
Per i 39 anni dell'imprenditore tedesco, la conduttrice condivide uno scatto in bianco e nero e parole piene d'amore dopo tre anni insieme
C'è chi festeggia con una festa e chi con una dichiarazione pubblica. Ilary Blasi sceglie la seconda strada per celebrare il compleanno del compagno Bastian Müller: una foto romantica e poche parole, ma sufficienti a raccontare un sentimento che negli ultimi anni è cresciuto lontano dai riflettori. Il 12 marzo 2026 l'imprenditore tedesco ha compiuto 39 anni e la conduttrice ha deciso di dedicargli un messaggio affettuoso sui social, accompagnato da uno scatto in bianco e nero che li ritrae insieme.
La dedica romantica sui social
Il messaggio condiviso da Ilary è semplice e diretto, quasi una piccola promessa scritta sotto forma di augurio. "Tanti di questi momenti. Così tanti di questi giorni. Quanti di questi sorrisi. Buon compleanno, mio uomo speciale. Ti amo" ha scritto la conduttrice, accompagnando la frase con l'immagine della coppia. Una dichiarazione che conferma quanto la relazione tra i due sia diventata sempre più solida nel tempo.
Una storia d'amore lontana dai riflettori
La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Müller dura ormai da circa tre anni. Fin dall'inizio la coppia ha cercato di mantenere una certa riservatezza, scegliendo di vivere il rapporto lontano dall'eccessiva esposizione mediatica. Negli ultimi tempi, però, qualcosa è cambiato. I due appaiono più sereni nel condividere alcuni momenti della loro quotidianità, tra viaggi, occasioni speciali e piccole dediche pubbliche.
Il futuro insieme: matrimonio nel 2027
La relazione ha fatto anche un passo importante con la proposta di matrimonio, già annunciata nei mesi scorsi. Secondo quanto raccontato dalla stessa Ilary, le nozze sono previste per la primavera del 2027.