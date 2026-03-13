C'è chi festeggia con una festa e chi con una dichiarazione pubblica. Ilary Blasi sceglie la seconda strada per celebrare il compleanno del compagno Bastian Müller: una foto romantica e poche parole, ma sufficienti a raccontare un sentimento che negli ultimi anni è cresciuto lontano dai riflettori. Il 12 marzo 2026 l'imprenditore tedesco ha compiuto 39 anni e la conduttrice ha deciso di dedicargli un messaggio affettuoso sui social, accompagnato da uno scatto in bianco e nero che li ritrae insieme.